„Wir wollen nicht nur verwalten, sondern auch gestalten“, mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Reinhold Ebner den Spatenstich zur Kinderkrippe in St. Peter am Ottersbach. Anfang 2022 hat man sich dazu entschlossen, dieses Projekt zu realisieren. Gründe dafür sind unter anderem die steigenden Geburtenzahlen und die Zuwanderung in die Gemeinde.