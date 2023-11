Carina Hödl von Niceshops: „New Work ist kein Marketing-Gag, sondern bringt dem Unternehmen etwas“

Wie weit Phänomene von New Work in der Südoststeiermark schon greifen und wo Chancen und Schwierigkeiten liegen, war Thema einer Podiumsdiskussion im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Feldbach.