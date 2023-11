„Die Brettspielbranche ist komplett irre“, sagt Klemens Franz, Grafiker, Illustrator und Entwickler von Brettspielen aus Bad Gleichenberg. Die sehr kleine Branche sei geprägt von Menschen, die für Brettspiele brennen. In winzigen, oft dezentral organisierten Teams werden so jedes Jahr Tausende neue Spiele entwickelt und bei großen Spielemessen präsentiert. In der Hoffnung, die Aufmerksamkeit der Spieleinteressierten zu ergattern, investieren Autoren und Illustratoren unzählige Arbeitsstunden in ihre Projekte.