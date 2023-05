Seine Arbeit rettet Leben: Dieser Mann hilft Frauen in aller Welt

Willibald Zeck ist ranghöchster Österreicher bei der UNO in New York und verantwortet weltweit Themen im Bereich der Frauengesundheit: Wie der Steirer von der Uniklinik Graz in die Welt der Gesundheitspolitik kam.