Zusammenkommen, plaudern, Gemeinschaft erleben – bis zu 80 Seniorinnen und Senioren treffen sich regelmäßig in der Grazer Pfarre St. Vinzenz – und das seit mittlerweile 50 Jahren. Zu den Initiatoren gehörte unter anderem der damals neue Pfarrer von St. Vinzenz, Wolfgang Pucher. Das Motto ist in all den Jahren das gleiche geblieben: Leben, Lernen, Lieben, Lachen, Loben. "Das sind unsere 5 L", sagt Rudolf Glettler und schmunzelt.