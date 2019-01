Eva Voraberger Diese Steirerin hat sich in die Weltelite geboxt

Die Grazerin Eva Voraberger boxt in der Nacht auf Samstag im New Yorker Madison Square Garden um den Weltmeistertitel im Superfliegengewicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Weltmeisterin Eva Voraberger will im Boxsport weiterhin groß aufzeigen © Gepa

Mit 28 Jahren ist Eva Voraberger am vorläufigen Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere angekommen: In der Nacht auf Samstag (ORF Sport+, 1.30 Uhr, live) wird sie als erste Österreicherin in den USA um einen Weltmeistertitel (Superfliegengewicht) boxen. Die Gegnerin im New Yorker Madison Square Garden kommt mit Amanda Serrano aus Puerto Rico.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.