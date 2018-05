Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Weststeirer Daniel Putz (28) ist der neue Bezirksrettungskommandant in Voitsberg – und der jüngste Steirer in dieser Funktion.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniel Putz (28, rechts) übernimmt die Funktion von Aldo Striccher © CESCUTTI

Mit Daniel Putz aus Bärnbach hat die Bezirksstelle Voitsberg/Köflach seit dem Wochenende einen neuen Rettungskommandanten. Der Weststeirer ist mit seinen 28 Jahren der jüngste Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes in der Steiermark und einer der jüngsten in seiner Funktion in ganz Österreich.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.