Kinoerlebnis in 4D, Daumenkino, Kopfkino: kennt man alles. Im Naturpark Mürzer Oberland allerdings, da steht ein echtes Unikat namens Tunnelkino. „Einst war die europaweit einzigartige Holztriftanlage ein wichtiger Arbeitgeber für das obere Mürztal“, erklärt Geschäftsführer Andreas Steininger. „Die Anlage ermöglichte es, das Holz entlang der Mürz durch künstlich geschaffene Tunnel und über andere Bauwerke aus dem Oberland bis in die Industrieregionen des Mürz- und Murtales zu transportieren.“ Heute erinnert ein in einem ehemaligen Trifttunnel eingerichtetes „Kino“ mit alten Ansichten an diese bedeutsame Zeit der historischen Holzwirtschaft. Und genau mit diesem Tunnelkino mischt man nun bei der Platzwahl der Kleinen Zeitung mit, im Rahmen derer wir mit Hilfe unserer Leser ja heuer Herausragendes aus der Steiermark suchen.