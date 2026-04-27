Der Konzerttitel „Bella Italia“ beim Auftritt der beiden Bühnenstars Ildikó Raimondi und Herbert Lippert, famos begleitet von Jiayin Li am Flügel, im Kultursaal von Lafnitz hielt, was er versprach. Der über einige Jahrhunderte reichende musikalische Bogen war voll poetischem Zauber, überschäumender Lebensfreude und südländischer Leidenschaft. Italien fungierte dabei als immerwährender Sehnsuchtsort auf der emotionalen Landkarte.

Als großes vokales Kaliber mit viel Strahlkraft zog Herbert Lippert mit seiner warmen wie kraftvollen Tenorstimme das Publikum in seinen Bann. In seinen eleganten wie stilsicheren Liedinterpretationen stimmte einfach jede Nuance. Facettenreich im Ausdruck und von höchster technischer Perfektion. Nichts an stimmlicher Schönheit zu wünschen übrig ließ auch Ildikó Raimondi. Mit jugendfrischem Sopran, reich an Finesse, Prägnanz und Leuchtkraft, interpretierte sie höchst stilsicher und mit liebreizender Anmut Ohrwürmer wie „Arrivederci Roma“ oder Raritäten wie „Caro mio ben“ von T. Giordani. Den Schlusspunkt setzte man mit dem Klassiker „Volare“ als blendend disponiertes Duett. Als Zugabe ließ man Kalmars „Leise schwebt das Glück vorbei“ aus dessen Operette „Die Zirkusprinzessin“ mit viel Brillanz erklingen. Vom restlos begeisterten Publikum gab es stehende Ovationen. (Franz Brugner)