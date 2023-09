Die linke, nackte Brust und ein Punkt unter dem Bauchnabel - geht es nach einem 77 Jahre alten "Heiler" sind diese Stellen Energie- und Akupunkturpunkte, die mobilisiert werden müssen, um Traumata zu lösen. Tut man dies nicht, drohe eine Krebserkrankung, so die Erklärung des ehemaligen Landwirts, der sich in Deutschland in der "medialen Heilung nach Natara" ausbilden ließ.