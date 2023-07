Im Grazer Landesgericht für Zivilangelegenheiten wurde Freitagvormittag in der Causa rund um die Amtsenthebung des langjährigen Stadtamtsdirektors Wilhelm Göber erstmals Bürgermeister Franz Jost (ÖVP) einvernommen. "Die Behauptungen des Klägers, wonach man in der Gemeinde Fürstenfeld der Willkür des Bürgermeisters ausgesetzt sei, weise ich auf das Schärfste zurück", so Jost zu Richterin Sabrina Traxler am Beginn der Verhandlung.