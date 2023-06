Schon mit vier Jahren lernte Dalal Klavier und Geige und begann während der Gymnasialzeit in Hartberg die vierjährige Musical-Ausbildung in der Broadway Academy of Musical Theatre in Wien. „Ich studierte Animation und Film und lebe nun seit 2011 in Amerika, anfangs in New York und danach in Los Angeles. Nun bin ich nach Austin, Texas, übersiedelt", schildert sie. Sie freue sich, als "Pianistin und einzige Österreicherin als jüngste Yamaha-Künstlerin in die Yamaha-Familie aufgenommen zu sein. Meine Komposition ,Eos‘ wurde dieses Jahr im Maison Symphonique in Montreal, am Fête de la musique in Québec, in Venedig und Toronto live aufgeführt.“