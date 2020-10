In Ilz wurde das Nachtragsbudget einstimmig beschlossen. Von einem tobenden Wahlkampf merkte man nicht viel. Nur das Einstampfen des Meldewesens in Nestelbach sorgte für einen Clinch zwischen ÖVP und Liste Friedheim.

Bürgermeister Rupert Fleischhacker (2. von links) und August Friedheim (Mitte) beim Studium des Zahlenwerks © Kirin Kohlhauser

Der Wahlkampf in Ilz, in der am 15. November erneut zu den Wahlurnen geschritten wird, ist längst eröffnet. Seit geraumer Zeit liegen sich ÖVP und die Liste Friedheim in den Haaren. Zuletzt bezichtige man sich gegenseitig, eine "Schmutzkübelkampagne" gegen jeweils die andere Fraktion zu führen.