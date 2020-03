Facebook

Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch (11. März) in Feistritztal Zugang zu einem Firmengelände: Nach Geschäftsschluss, im groben Zeitraum zwischen 16.45 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch, zerschnitten sie den Maschendrahtzaun des eingefriedeten Freigeländes und gelangten so zu den dort abgestellten und zum Verkauf bestimmten Traktoren.