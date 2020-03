Kleine Zeitung +

Großbrand verhindert Rascher Feuerwehreinsatz durch Brandmelder im Abfallager

In einem Abfall-Logistikcenter in Oberwart (Burgenland) brach am Donnerstag ein Feuer aus. Der Brandmelder löste aus und alarmierte die Feuerwehr. Diese und die Sprinkleranlage verhinderten einen Großbrand.