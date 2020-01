Facebook

Larissa Robitschko am Steirerball in Wien © KK

Hat Larissa Robitschko am Freitag erst am Steirerball in Wien debütiert, geht der Ballreigen für die Hartberger Miss Austria gleich munter weiter: Am 25. Jänner wird sie als Debütantin zusammen mit Bruder Enzo auch die Grazer Opernredoute eröffnen. Die Proben laufen seit Mitte Dezember. „Die Opernredouteproben haben sich schon ein paar Mal mit den Musicalproben überschnitten“, so Robitschko, die wieder bei den Hartberger Musicalfestspielen zu sehen sein wird. „Aber das ist erst im Sommer, da muss man Prioritäten setzen.“