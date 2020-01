Kleine Zeitung +

Loipersdorf Golfhotel-Ruine steht nach 14 Jahren vor Verkauf

Seit 2006 läuft das Konkursverfahren über das ehemalige Appartement-Hotelprojekt am Golfplatz in Loipersdorf. Laut Masseverwalter wird es heuer zum Abschluss kommen. Er hat bereits einen Interessenten für das Objekt an der Hand.