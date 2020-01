Die drei entzückenden Löwenbabys Spartacus, Maximus und Tiberius werden ab sofort den anderen Tieren in der Tierwelt Herberstein die Schau stellen: Ab 9. Jänner sind diese nämlich erstmals zu sehen.

Die drei Löwenkinder Spartacus, Maximus und Tiberius gibt es ab 9. Jänner zu sehen © Tierwelt Herberstein/Harry Schiffer

Am Donnerstag, 9. Jänner, werden sie erstmals in der Tierwelt Herberstein der Öffentlichkeit präsentiert: Die drei Löwenkinder Spartacus, Maximus und Tiberius. Und sie werden wohl von Anfang an für einen Ansturm und Begeisterung bei den Besuchern sorgen.