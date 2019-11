Zwischen Bad Tatzmannsdorf und Stadtschlaining (Bezirk Oberwart) verunglückte am Donnerstag ein 83-jähriger Pensionist in einem Waldstück mit seinem Auto. Der Pkw begann zu brennen, für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.

Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät (Archivbild) © KLZ/Markus Traussnig

Am Donnerstagvormittag war ein 83-jähriger Pensionist mit seinem Pkw vom Einkaufen auf dem Nachhauseweg. In einem Waldstück zwischen Bad Tatzmannsdorf und Stadtschlaining (Bezirk Oberwart) dürfte er die Orientierung verloren haben und blieb im unwegsamen Gelände mit seinem Fahrzeug stecken. Dabei wurde der Benzintank beschädigt. Der austretende Treibstoff dürfte sich an der Abgasanlage entzündet haben.