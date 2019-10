Facebook

Alois Wurzinger (4.v.l.) mit dem Rekord-Käsebrot und Gästen © Gerald Hirt

Alois Wurzinger vom gleichnamigen Fürstenfelder Autohaus dürfte den bestehenden Weltrekord für das „Längste Käsebrot der Welt“ (aktuell fünf Meter in Kanada) gebrochen haben. Am Wochenende hat der 68-jährige Unternehmer gemeinsam mit dem Fehringer Milchhof Wurzinger zum Rekordversuch geladen und ein sechs Meter langes Weizenbrot in einem eigens angefertigten Ofen in einem Stück gebacken und anschließend händisch mit Käse belegt.