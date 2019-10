Aus unbekannter Ursache kippte der Anhänger in einer Kurve um. Die Feuerwehr stellte ihn wieder auf. Verletzt wurde niemand.

Mit einer Seilwinde wurde der Anhänger wieder aufgestellt © FF Ilz

Im Zuge von Maisdrescharbeiten ist es am Samstagvormittag in der Marktgemeinde Ilz zu einem Unfall gekommen. Eine junge Traktorlenkerin war mit einem mit Mais beladenen Anhänger auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Reigersberg unterwegs. Aus unbekannter Ursache kippte der Anhänger in einer Kurve um.