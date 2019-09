Der historische Pfarrhof Lebing in Hartberg wird renoviert. Beim "Tag des Denkmals" am 29. September ist ein Besuch der Baustelle möglich. Das aus dem Jahr 1775 stammende Gebäude birgt Überraschungen. Auch zwei andere Orte im Bezirk laden zu Besichtigungen.

Schicht für Schicht kommt das ursprüngliche Gemäuer wieder zum Vorschein © Oskar Beer

Einen einmaligen Einblick in die Arbeiten, die bei der Sanierung eines historischen Gebäudes notwendig sind, bekommen die Besucherinnen und Besucher beim "Tag des Denkmals" am 29. September im Pfarrhof Maria Lebing in Hartberg. Er steht zwischen 11 und 17 Uhr für Interessierte offen.