Melanie Koch (3. von links) mit ihrem Team Sabina Falk, Patricia Kamper und Bettina Glatz © Raimund Heigl

Frau Koch, Sie haben zuletzt in Schladming gearbeitet. Was hat Sie in die Oststeiermark gezogen?

MELANIE KOCH: Da waren zwei Dinge: Ich habe von Eva Luckerbauer am Telefon erfahren, dass sie in Pension geht, was ich zunächst gar nicht glauben konnte, weil ich sie viel jünger geschätzt hatte. Die zweite Seite war ein privater Schicksalsschlag: Nach dem Tod meines Vaters wollte ich näher an meiner Heimat Deutschlandsberg sein, um für meine Mutter da zu sein. Danach habe ich mich beworben und die Gremien haben sich für mich entschieden.