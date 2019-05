Erste Flugversuche sind der Grund, warum Jungvögel oft am Boden sitzen. Dort sollte man sie lassen, sie finden ins Nest zurück.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerhard Kornschober mit einer Waldohreule, die bei ihren ersten Flugversuchen auch am Boden gelandet ist © KK

Nicht nur kleine Vögel wie Meisen oder Rotschwänzchen sind im Moment mit ihrem Nachwuchs beschäftigt, auch die Euleneltern versorgen derzeit ihre Jungtiere, die mit den ersten Flugversuchen beschäftigt sind. Dabei landen sie anfangs häufig am Boden. Was auf den ersten Blick nach einem aus dem Nest gefallenen Vogel ausschaut, ist in den meisten Fällen nur ein „falscher Landeplatz“, von dem die Jungeulen selbst wieder wegkommen.