Mehr als 50 Einbrüche geklärt Verdächtiger soll auch in Vorauer SP-Parteizentrale eingebrochen haben

Der Einbruch in die SPÖ-Parteizentrale in Vorau im April scheint geklärt. Ein 57-Jähriger steht im Verdacht, mehr als 50 Einbruchsdiebstähle in der Steiermark und im Burgenland begangen zu haben. Er wurde Mittwochfrüh in Hartberg festgenommen.