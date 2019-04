Kleine Zeitung +

Akten durchstöbert Einbruch in Vorauer SPÖ-Büro erinnert an "Watergate"

Einbrecher waren im SPÖ-Parteibüro in der oststeirischen Marktgemeinde Vorau am Werk. Dabei interessierten sie vor allem Gemeinderatsprotokolle und Mitgliederlisten. Zuvor gab es bereits Vorfälle mit in die Tür geritzten Hakenkreuzen.