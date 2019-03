Die abgelaufene Skisaison in der Oststeiermark war geprägt vom schneereichen Jänner und vom warmen März. Einige Lifte konnten ihre Gästezahlen steigern, andere blieben etwa auf Vorjahresniveau.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Skifahrer bei den Holzmeisterliften auf der Sommeralm wedeln über den präparierten Hang © Wiltschnigg

Es war eine außergewöhnliche Saison“, bilanziert Karl Willenshofer vom Skigebiet Hauereck in St. Kathrein am Hauenstein. Schnee habe es relativ viel, aber nicht zu viel gegeben. „Da hat man nicht so viel beschneien brauchen und auch das Umfeld war schön, nicht nur die Pisten.“ Rund 15 Prozent mehr Besucher kamen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.