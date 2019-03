Facebook

Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Rechnungsabschluss 2018 © Barbara Kahr

Mit großer Freude präsentierte der Finanzstadtrat Christian Sommerbauer (VP) bei der vergangenen Gemeinderatssitzung in Fürstenfeld am Dienstagabend den Rechnungsabschluss für das Jahr 2018. Bereits zum zweiten Mal in Folge schließt die Gemeinde das vergangene Jahr mit positiven Zahlen ab. Im Ordentlichen Haushalt konnte man bei einem Volumen von 24,1 Millionen Euro einen Überschuss in der Höhe von 281.500 Euro erwirtschaften.

