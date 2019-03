Kleine Zeitung +

Gemeinderat Großwilfersdorf Förderung für Kanal ging in andere Kanäle

Ein Plus von 350.000 Euro erwirtschaftete Großwilfersdorf im vergangenen Jahr. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend ging es aber auch um die widmungsfremde Verwendung von Kanalbau-Geldern.