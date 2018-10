Facebook

Bürgermeister Johann Urschler will wissen, wo Geld "herumschwirrt". © KK

Nur eine knappe Dreiviertelstunde dauerte der öffentliche Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Los ging es mit vier Dringlichkeitsanträgen, welche die Bürgerliste auf der Tagesordnung haben wollte: Sie betrafen die Öffnungszeiten der Servicestelle und die Sperrmüllabfuhr im Ortsteil Hainersdorf, die Sanierung des Dorfweges in Obgrün und die Unterstützung der Petition "Ausbildung statt Abschiebung von Asylwerbern". Alle vier wurden auf Antrag von Bürgermeister Johann Urschler (VP) mit Mehrheitsbeschluss abgelehnt.

