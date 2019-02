Facebook

Nahe dem Modellflugplatz und Christophorus 16-Stützpunkt könnte der Flugplatz entstehen © Screenshot/Google Maps

Mehr als 500 Unterzeichner (rund die Hälfte aus dem Bezirk Oberwart) hatte die am 11. Februar gestartete Online-Petition „Kein Flugplatz in Oberwart – Züge statt Flüge“ am Donnerstagnachmittag bereits. Initiiert haben sie die burgenländischen Grünen als Reaktion auf Gespräche über ein Flugplatzprojekt bei Oberwart. Anfang des Monats hatten sich Lokalpolitiker und Vertreter von Wirtschaft und den Flugplätzen Pinkafeld und Punitz zu einem „Erstgespräch“ getroffen.

