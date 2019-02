Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Offenbar Thema ist ein Flugplatz im Südburgenland © Sujet/Josef Fröhlich

Überlegungen zur Errichtung eines Flugplatzes im Südburgenland rufen schon im Frühstadium Kritiker auf den Plan: Die Grünen wollen mit einer Petition "Kein Flugplatz in Oberwart - Züge statt Flüge" gegen ein derartiges Projekt mobil machen. Am Wochenende hatte sich der Landesausschuss der Grünen, der in Pinkafeld tagte, geschlossen gegen ein Flugplatzprojekt gestellt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.