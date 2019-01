Kleine Zeitung +

Gemeindefusionen Bereits 2013 schlossen sich die ersten Orte zusammen

Am 1. Jänner 2013 fusionierten mit Buch-Geiseldorf und St. Magdalena am Lemberg die ersten beiden Gemeinden im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Nicht überall geschah das dann zwei Jahre später so freiwillig.