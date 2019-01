Als eine Gruppe von Männern in einem Wald im Bezirk Oberwart am Montag spazieren gingen, wurde in der Nähe ein Holzstoß gesprengt. Die Polizei ermittelt bereits.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen © APA/BARBARA GINDL

Am Montag gingen ein paar Männer gegen 13.45 Uhr in Rotenturm, Bezirk Oberwart, in einem Waldstück spazieren. Als die Spaziergänger in die Nähe eines Holzlagerplatzes am Waldrand kamen, schrie laut Angaben der Männer eine männliche Stimme: "Bleibt´s stehn, geht´s zruck!"

Plötzlich hörten sie einen lauten Knall, gefolgt von einer Druckwelle. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Bei der Besichtigung des Lagerplatzes stellten die Beamten fest, dass in der Mitte des Holzstoßes eine Sprengladung gezündet wurde, die zirka einen halben Kubikmeter Holz aus dem Stoß sprengte. Die Beamten vermuten, dass es sich bei dem Sprengstoff um Silvesterknaller handelt.

Polizei bittet um Hinweise Die Polizei bittet um Zeugenhinweise betreffend des Fahrzeuges und des Lenkers an die Polizeiinspektion Oberwart unter der Telefonnummer 0591331240.