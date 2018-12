Burgau Pkw krachte in Baum - Fahrer verletzt

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Burgau-Burgauberg zu einem Verkehrsunfall auf der L402 gerufen. Ein Mann war mit seinem Pkw gegen einen Baum gekracht.

Mithilfe einer Seilwinde barg die Feuerwehr Burgau-Burgauberg das Unfallauto © FF Burgau-Burgauberg

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag auf der L402 in Burgau. Ein Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Pkw auf der Fahrbahn unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen von der Straße abkam und in einen Baum krachte. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde die Vorderachse des Autos weggerissen.

