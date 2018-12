In Wenigzell gibt es die einzigen Spirken-Moore der Steiermark. Eines davon wird gerade renaturiert.

Das Sicharter Moor wird von der Fichte befreit © Berg- und Naturwacht

Es ist eine ökologische Rarität, die aktuell in Wenigzell vor dem Austrocknen bewahrt wird: das Spirken-Moor. Konkret, ist die Spirke ein Kiefer-Gewächs, das in den Waldmooren des Jogllandes meist einstämmig und entlang des Bodens wächst. In der gesamten Steiermark kommt diese seltene Form eines Feuchtgebiets nur im Norden des Bezirkes vor, wie Alfred Ertl von der Berg- und Naturwacht erklärt.

Gemeinsam mit Grundstücksbesitzer Josef Kerschbaumer, der Bezirkskammer sowie Emanuel Trummer-Fink vom Land wird seit Herbst das sogenannte „Sicharter Moor“ renaturiert. „Der Zustand ist kritisch, viele Arten sind bereits abgestorben und ein Fichten-Dickicht hat sich entwickelt“, sagt Trummer-Fink.

Drainage-Gräben

Das vermehrte Vorkommen der Fichte hat mehrere Probleme zur Folge: Das Feuchtgebiet wächst zu, was laut Trummer-Fink zu einer stärkeren Verdunstung führt und ferner den Wasserhaushalt durcheinander bringt. Dadurch würde der für das Moor so wichtige Torfaufbau gestört werden, der auch für die Bindung von CO2 maßgeblich sei, erklärt der Naturschützer weiter. Da das Feuchtgebiet keinen natürlichen Zufluss hat und somit auf Niederschlag angewiesen ist, sind zudem in der Nachkriegszeit gezogene Drainage-Gräben dafür verantwortlich, dass ihm buchstäblich das Wasser davon rinnt.

Um die ein Hektar große Fläche weiterhin zu erhalten, wurde es in das geförderte Biosa-Naturschutzprogramm des Landes aufgenommen. Damit das das Vorhaben auch gelingt, sind gerade Mitglieder der Berg- und Naturwacht sowie der Grundstücksbesitzer dabei, den Fichtenbefall zu befreien.

Abgeschlossen 2019

Zudem wurden laut Ertl die gezogenen Wassergräben mit Holzsperren abgedichtet. „Wir hoffen, durch diese Maßnahmen, das Wasser besser im Gebiet halten zu können.“Läuft alles nach Plan, sollen die Renaturierungsarbeiten im Waldmoor bis Herbst 2019 abgeschlossen sein.

