2000 Euro wurden heuer durch den Verkauf von Adventkränzen von der Adventkranz-Runde eingenommen. Der Erlös ging an die Onkologie des Krankenhauses Oberwart.

Seit 15 Jahren spenden die Adventkranz-Damen aus Wörterberg, Bezirk Güssing, den Erlös des Verkaufs von Adventkränzen an die Onkologie © Krages

Seit 15 Jahren spenden die Mitglieder der Adventkranz-Runde aus Wörterberg, Bezirk Güssing, den Erlös aus dem Verkauf von Adventkränzen an die Onkologie in Oberwart. Mehr als 20 Frauen flechten und verzieren jedes Jahr die Kränze.

"Es war uns diese Spendenaktion ein Beürfnis, wei das Team der Onkologie tolles leistet", sagte Ilse Schuster, Hauptorganisatorin der Gruppe. Insgesamt überreichten sie in all den Jahren 30.000 Euro an das Krankenhaus Oberwart und Fürstenfeld.

Die Onkologie- und Palliativstation in Oberwart feierte dieses Jahr ebenfalls 15-jähriges Jubiläum. "Wir haben in diesen Jahren 37.500 Chemotherapien verabreicht, 25.000 Patienten stationär aufgenommen und 1500 Menschen an ihr Lebensende begleitet", sagte Oberarzt Wolfgang Stangl.