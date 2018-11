Facebook

Trotz hitziger Diskussionen beim Thema Gartenfestival, war der Gemeinderat bei Punkten, wie etwa der Teilnahme eines Projektes für Kinder harmonisch einer Meinung © Barbara Kahr

Das Thema Gartenfestival beschäftigt bereits seit einigen Sitzungen die Mandatare im Hartberger Gemeinderat. So auch in der Gemeinderatssitzung am Montagabend, wo kurzer Hand das Thema von Punkt 23 in Punkt 1, der Fragestunde, von Stadtrat Christoph Wallner (Grüne) vorgezogen wurde. Wallner wollte die Budgetierung für die Veranstaltung sehen und Informationen zum derzeitigen Status haben. Das ginge laut Bürgermeister Marcus Martschitsch (VP) nicht, da der Voranschlag für das Budget noch nicht fertig sei. Es hagelten Vorwürfe seitens Wallner gegen den Bürgermeister.

