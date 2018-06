Facebook

Im Gemeinderat Hartberg wurde lebhaft diskutiert © Kirin Kohlhauser

In den Gemeinderat Hartberg kehrt keine Ruhe ein. Nachdem Ende Mai in einer öffentlichen Sitzung die beiden Gemeinderäte Gerd Fajfar (VP) und Lutz Pratter (parteilos) eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermittelten, sorgte Montagabend die Planung der Gartenschau im Jahr 2020 erneut für dicke Luft unter den Mandataren.

