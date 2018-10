Facebook

Die Feuerwehrmitglieder mussten ihr Können unter Beweis stellen © Franz Kaplan

Rund 25 Mitglieder der Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes Fürstenfeld stellten sich in Ilz der Grundausbildung 2. Diese umfasst eine theoretische und praktische Ausbildung in Brand- und Löschlehre, Gefahren an der Einsatzstelle oder dem Umgang mit den Einsatzgeräten.

Bei der Schlusskundgebung betonte Johann Stürzer junior als Bereichsbeauftragter für Ausbildung, dass die Grundausbildung zwar abgeschlossen sei, die Aus- und Weiterbildung nun aber erst beginne und jedes Feuerwehrmitglied ein ganzes Feuerwehrleben lang begleiten werde. Es liege an jedem einzelnen Kameraden und jeder Kameradin selbst, sich am Übungsbetrieb der Ortsfeuerwehren zu beteiligen und das Angebot an der Feuerwehrschule Lebring zu nützen.

Auch die Ehrengäste, wie Bereichsfeuerwehrkommandant Gerald Derkitsch und Ortsfeuerwehrkommandant Andreas Kundegraber zeigten sich begeistert von den motivierten Einsätzkräften und dankten den Teilnehmern für die Freizeit, die sie für die Ausbildung aufgebracht hatten.