Am Dienstag kam es in der Ortsmitte von Schölbing zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto landete dabei auf dem Dach.

Die Feuerwehr Schölbing war im Einsatz. © (c) Sujet Jürgen Fuchs

Die Freiwillige Feuerwehr Schölbing rückte am Dienstag zu einem Unfall mit zwei PKWs in der Ortsmitte von Schölbing aus. Auf einer Kreuzung krachten die beiden Autos zusammen, eines wurde dabei auf das Dach geschleudert. Der Lenker des am Dach gelandeten Wagens konnte sich selbst aus dem Unfallauto befreien und wurde im Anschluss mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung abtransportiert.

Der Insasse des zweiten Autos blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand aber ein hoher Sachschaden. Die Feuerwehr Schölbing sicherte die Unfallstelle ab, drehte das auf dem Dach liegende Auto um und transportierte beide Fahrzeuge auf einen naheliegenden Parkplatz. Insgesamt waren neun Kameraden mit einem Fahrzeug im Einsatz.