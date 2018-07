Einen ungewöhnlichen Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Neustift an der Lafnitz absolvieren: Eine Sturmböe hatte ein Trampolin erfasst und es in die Luft geschleudert. Schließlich blieb es auf einem Hausdach hängen.

Das Trampolin blieb am Dach hängen © FF Neustift a. d. L.

"Trampolin liegt am Dach" - so lautete der Einsatzbefehl für die Freiwillige Feuerwehr Neustift an der Lafnitz (Bezirk Oberwart) am Samstag gegen 13 Uhr. Kurz davor war über die Gemeinde ein Unwetter mit heftigen Niederschlägen und starken Windböen hinweggefegt.

Der Sturm erfasst im Ortsgebiet auch ein Trampolin, das durch die Luft geschleudert wurde und schließlich an einem Hausdach hängen blieb. Die Feuerwehrleute brachten das beschädigte Metallgestell wieder zurück auf den Boden.

Die Feuerwehr brachte das Trampolin sicher zu Boden Foto © FF Neustift a. d. L.

In weiterer Folge musste die Feuerwehr auch zum örtlichen Badesee ausrücken. Dort hatte der Sturm Äste von den Bäumen teilweise abgeknickt und abgerissen. Sie wurden mit der Motorsäge in ungefährliche Stücke zerlegt. Auch eine zerstörte Straßenlaterne stellte eine Gefahr dar und wurde sicher entfernt.

Feuerwehrleute schnitten die abgekickten Äste von den Bäumen Foto © FF Neustift a. d. L.

Die Feuerwehr Neustift an der Lafnitz stand mit drei Fahrzeugen und 19 Mann im Einsatz.

