Die Österreich-Rundfahrt kommt am 12. Juli in die Region. Für Fans gibt es einiges zu sehen, Autofahrer müssen mit Sperren rechnen.

Ziel in Wenigzell

Das Joglland ist Etappenziel der 70. Österreich-Rundfahrt © APA/EXPA/JFK

Bisher war die Oststeiermark nur eine Randerscheinung entlang etlicher Etappen der Österreich-Radrundfahrt. In diesem Rundfahrt-Jubiläumsjahr stellt die Region zum ersten Mal ein Etappenziel: Am Donnerstag, 12. Juli, beenden die Radsportler ihre Etappe in Wenigzell.

