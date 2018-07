Facebook

Die Österreich-Radrundfahrt ist im Joglland unterwegs © EXPA / Martin Huber

Die sechste Etappe der diesjährigen Österreich-Radrundfahrt führt am 12. Juli die Radrennfahrer über den Schanzsattel und Ratten ins Joglland, wo in Wenigzell der Zieleinlauf stattfindet. Die Zuschauer entlang der Strecke können auch die Bergwertungen am Schanzsattel, im Streckenteil Bühlhofer und in Riegersberg miterleben. Sprintwertungen sind in Ratten und Wenigzell zu sehen.

Im Zielbereich in Wenigzell ist ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant, das um 13.15 Uhr mit einem Auftritt der Radakrobaten der "Banana Crew" beginnt. Die erste Zielddurchfahrt in Wenigzell erfolgt um 14.30 Uhr, danach geht es auf der Strecke Richtung Strallegg, Birkfeld und Miesenbach weiter mit der Sprintwertung. Die Zielankunft der Radfahrer ist in Wenigzell für 15.22 Uhr geplant.

Aber auch danach ist noch nicht Schluss mit dem Radsportfest im Joglland. Die "Banana Crew" wird um 16.30 Uhr nochmals ihre Tricks zeigen und steht natürlich auch für Interessierte und Nachwuchs-Freerider Tipps zur Verfügung. Bei der After-Race-Party werden "John FarmA" und ein DJ für Stimmung sorgen.

Etappe und Programm im Ziel Etappenverlauf: Start: 11:00 Uhr in Knittelfeld

Sprintwertung in Allerheiligen: ca. 12.46 Uhr

Bergwertung Schanzsattel: ca. 13.04 Uhr

Sprintwertung in Ratten: ca. 13.28 Uhr

Bergwertung Bühlhofer (St. Jakob im Walde): ca. 13.43 Uhr

Bergwertung Riegersberg (Vorau): ca. 14:10 Uhr

Zieldurchfahrt und Sprintwertung: ca. 14:32 Uhr in Wenigzell

Ziel: ab ca. 15:22 Uhr in Wenigzell Programm im Zielbereich Wenigzell: 13.15 Uhr: Auftritt der "Banana Crew" 14.30 Uhr: Erste Zieldurchfahrt und Sprintwertung ab 15.22 Uhr: Zielankunft der Radsportler ca. 16.15 Uhr: Siegerehrung ca. 16:30 Uhr: Auftritt der Banana Crew anschließend: After-Race-Party