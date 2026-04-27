Es waren gestiegene Anforderungen und wirtschaftliche Herausforderungen, die Veranstalter Sascha Freitag dazu brachten, das „ATP-125er-Challengers“ in Bad Waltersdorf abzusagen. Bitter, denn die ersten drei Auflagen des drittgrößten Herren-Tennisturniers Österreichs, wie beispielsweise das „Layjet Open“ vergangenen September, zogen immer wieder zahlreiche Sportler und Zuseher in die Region. „Das ist natürlich schade, dass es abgesagt wurde. Sport ist Teil unseres Angebots in Bad Waltersdorf“, meint Bürgermeister Johann Fiedler dazu.

Große Kaufkraft für regionale Betriebe

Genaue Zahlen zu Umsatz und Besuchern will Veranstalter Sascha Freitag nicht nennen, nur so viel: Die Enttäuschung bei Gastronomiebetrieben, Hoteliers und der Gemeinde war groß, als er die Absage vergangene Woche verkündete. Neben den Sportlern und Zusehern füllten Helfer und Mitarbeiter die Hotelzimmer in der Region, kauften bei Geschäften im Ort ein und gingen auch dort essen.

Johann Fiedler, Bürgermeister von Bad Waltersdorf, findet es schade, dass das Tennisturnier nicht stattfinden wird © Wurzinger

„Es war schon ein Mehrwert. Die Kaufkraft in den drei Wochen rund um das Turnier war schon spürbar“, weiß Freitag daher. Auch der Marketing-Effekt für den Tourismus und oststeirische Betriebe sei groß gewesen, da die Turniere im Fernsehen übertragen wurden.

Turnier nicht mehr im Fernsehen

Genau das ist auch ein Grund, warum Freitag für das geplante Turnier im September die „Reißleine ziehen“ musste. „Wir sind von ATP für exklusives Streaming ausgewählt worden“, so Freitag. Das heißt, dass das Turnier eben nicht mehr im öffentlichen Fernsehen zu sehen gewesen wäre, sondern nur auf speziellen Sportsendern. Das wäre für regionale Sponsoren allerdings wichtig gewesen, in öffentlichen Sendern wie dem ORF zu erscheinen.

Sascha Freitag, Veranstalter von Tennisturnieren in Bad Waltersdorf, plant einen neuen Termin 2027 © GEPA pictures

Seitens ATP (Association of Tennis Professionals) seien dann noch die Anforderungen gestiegen. „Zum Beispiel muss man jetzt alle Spieler vom nächsten Flughafen abholen, also Graz oder Wien“, erklärt Freitag. „Da braucht man professionelle Fahrer und viele Autos, das wäre mit den Freiwilligen nicht mehr gegangen.“ Zusätzlich sah man sich mit steigenden Kosten bei geringer werdenden Sponsoring-Beiträgen konfrontiert. Schließlich fehlten dem Veranstalter rund 100.000 Euro.

Neuer Termin für 2027

„Ich habe eine riesige Leidenschaft für Tennis, und wir wollen weiterkämpfen“, meint Freitag jedoch. Für ein weiteres ATP-Challenger-Turnier im April oder Mai 2027 ist man daher bereits im Gespräch.