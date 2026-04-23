Am Dienstag verstarb Anton Koch, Altbürgermeister der Gemeinde Rohr bei Hartberg, nach langer Krankheit im 84. Lebensjahr. „Er war ein Mensch, der immer für seine Heimat gekämpft hat“, beschreibt Bürgermeister Wolfgang Breitenbrunner seinen Vorgänger.

Das beweisen unter anderem die mehr als 20 Jahre, die Koch in der Gemeindepolitik tätig war, zuerst als Kassier, dann als Vizebürgermeister und zuletzt bis 2002 Bürgermeister. In seiner Amtszeit war er „fleißig“, wie Breitenbrunner meint: „Er hat viel für die Entwicklung der Gemeinde getan.“ So setzte Koch beispielsweise den Bau des Kindergartens um.

Im Einsatz für die Gemeinschaft

Auch die Wasserleitung und den Kanal hat Rohr dem Altbürgermeister zu verdanken. Für den Hochwasserschutz setzte sich Koch ebenfalls ein. Ein „Herzensprojekt“ von ihm war allerdings die Dorfkapelle in Oberrohr. „Er hat sich bis zum Schluss sehr für die Renovierung und Erhaltung dieses Juwels eingesetzt“, erzählt Breitenbrunner.

Aber auch für die Gemeinschaft und Geselligkeit war Koch stets im Einsatz. So war er Obmannstellvertreter der Raiffeisenbank Hartberg, Obmann des Ferkelrings Hartberg und Obmann des Eisschützenvereins „Raureif“ Oberrohr. „Er hat viel Zeit für die Allgemeinheit aufgewendet“, fasst Breitenbrunner zusammen. „Die Gemeinde und die Bürger werden ihm dafür ewig dankbar sein.“