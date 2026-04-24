Es sind Playmobil-Figuren, die eine Oststeirerin an diesem Verhandlungstag vor das Bezirksgericht Fürstenfeld führen. Die zweifache Mutter soll über die Online-Plattform „Willhaben“ Spielzeug im Wert von 57,80 Euro verkauft, aber nie verschickt haben. Davon will die Frau jedoch nichts wissen. „Ich habe es abgeschickt“, erklärt sie. Ob sie einen Beleg habe, fragt die Richterin. „Möglicherweise, da müsste ich daheim nachschauen.“



Sie sei auf Reha gewesen, weil sie einen Unfall hatte. Danach hätte sie sich nicht mehr auf „Willhaben“ einloggen können. So sei es auch zu erklären, dass sie das Geld im Juni erhalten, das Paket aber erst Ende September verschickt habe. „Sie haben es in dreieinhalb Monaten nicht geschafft zur Post zu gehen?“, hakt die Bezirksanwältin nach. „Die Post ist nicht zuverlässig“, so die Antwort der Angeklagten, die ein Diversions-Anbot ausschlägt. Hierfür müsste sie die Verantwortung übernehmen. Die Verhandlung wird vertagt. Man einigt sich darauf, dass sich die Frau noch einmal auf die Suche nach einer Bestätigung der Post macht.

Zum zweiten Termin erscheint die Angeklagte allerdings nicht, weil sie angeblich in der Klinik Oberwart in Behandlung sei. Die Polizei, die nach Oberwart fährt, um die Frau ins Gericht zu bringen, kann sie jedoch nicht ausfindig machen.

300 Euro für polizeiliche Vorführung

Zum dritten Verhandlungstermin klappt es. Die Angeklagte erscheint in Begleitung von zwei Polizeibeamten. „Wie viel kostet es, dass Sie hier sind?“, fragt die Richterin, um der Angeklagten den Irrsinn vor Augen zu führen. „300 Euro“, erklären die Beamten.

Es beginnt ähnlich wie beim ersten Mal. Die Angeklagte bleibt dabei, das Paket abgeschickt zu haben. „Den Zettel finde ich nicht. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich das Paket abgeschickt und dann wieder bekommen habe, weil die Adresse nicht gestimmt hat.“ Was sie denn mit ihrem Leben weiter machen wolle, fragt die Richterin die Frau, die derzeit Krankengeld bezieht. „Ich will im Verkauf arbeiten“, so die Angeklagte. „Da macht Betrug aber kein gutes Bild“, so die Richterin.

Geldbuße in der Höhe von 240 Euro

Noch einmal wird der Angeklagten das Wesen der Diversion erläutert. Sie übernimmt schließlich die Verantwortung. Die Verhandlung Nummer drei endet für die Frau mit einer Geldbuße von 240 Euro. Von Pauschalkosten wird abgesehen.