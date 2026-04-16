Sie bringen oft lebensnotwendige Dinge, manchmal jedoch brausen sie durch ein Ortsgebiet, in dem sie gar nichts verloren haben – Lkw-Verkehr ist ein leidiges Thema. In Großwilfersdorf kämpfte man damit jahrelang. Gut 19.000 Fahrzeuge rauschten früher täglich durch die Gemeinde. Durch die S7 als „Entlastungsstraße“ sind es nun nur noch 9000 am Tag, wie Bürgermeister Franz Zehner weiß. Doch das Thema Verkehrsbelastung ist dort noch nicht ganz vom Tisch.

50 Prozent weniger Verkehr in Großwilfersdorf

„Der Lkw-Verkehr wird unterschiedlich wahrgenommen. Für manche ist es immer noch zu viel“, erzählt der Ortschef vom Unmut der Anrainer an der Bundesstraße. Die Gemeinde hat ein Messgerät angeschafft zur Verkehrszählung, welches die Entlastung um rund 50 Prozent bestätigt. Auch mit der Bezirkshauptmannschaft war man bereits im Gespräch für ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen. „Sie wollten die Eröffnung der S7 bis Heiligenkreuz abwarten“, so Zehner.

Bürgermeister Franz Zehner freut sich über weniger Verkehr, denkt jedoch auch über ein Lkw-Fahrverbot nach © Livia Steiner

Diese ist nun erfolgt, und im Prinzip sei man jetzt zufrieden in Großwilfersdorf mit der Lkw-Situation. Dennoch will man das Thema weiterhin im Blickfeld behalten. Besonders auf die „Mautflüchtlinge“ will man achten, die manche Anrainer stören. „Aber das lässt sich halt nur schwer nachweisen“, so Zehner.

Video: Lkw-Verkehr in Großwilfersdorf

Angst vor Lkw-Anstieg in Pinkafeld

In Pinkafeld hat man auch genau davor Angst: Lkw-Fahrer, die sich Geld sparen wollen. Denn das Land Burgenland führt im Jänner 2027 testweise eine Maut auf Landes- und Gemeindestraßen ein, unter anderem auf der B63 zwischen Schachendorf und Kemeten. Nun befürchtet man in Pinkafeld ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, da eine mögliche Ausweichstrecke bis zur A2-Anschlussstelle durch das Ortsgebiet führt – eine Strecke, die jetzt schon stark befahren ist.

„Keiner fährt bis Oberwart, weil das mehr kosten würde. Die Lkw fahren in Pinggau von der A2 ab und dann bei uns durch“, erzählt ein Anrainer, der die Straße in Pinkafeld täglich im Blick hat, und fügt hinzu: „Der Verkehr ist extrem da draußen.“ Das, obwohl nur Ziel- und Quellverkehr erlaubt ist, eine Regelung, die in der Praxis jedoch kaum kontrolliert wird, wie Pinkafelder Gemeinderat Eduard Posch meint.

Der Lkw-Verkehr in Pinkafeld beobachtet: Bei zwei von drei Fahrzeugen ist es fragwürdig, ob sie zum Ziel- und Quellverkehr gehören © Vera Hausberger

Er macht sich daher für die Beschwerden der Anrainer stark und fordert: „Das Projekt nochmals zu überdenken und die Verkehrssituation in Pinkafeld im Hinblick auf den zu erwartenden Anstieg der Verkehrsbelastung entsprechend zu berücksichtigen. Darüber hinaus erwarten wir eine konsequente Kontrolle des bestehenden Lkw-Fahrverbots.“

Mit Kontrollen zur Ruhe in Rudersdorf

Dass solche Kontrollen hilfreich sind, um das Lkw-Problem zu lösen, weiß man beispielsweise in Rudersdorf – ein Ort der wie Großwilfersdorf von starkem Durchzugsverkehr betroffen war vor der S7. „Zu Beginn hat die Polizei intensiv kontrolliert“, erzählt Bürgermeister David Venus. „Jetzt funktioniert es gut. Der Lkw-Verkehr hält sich in Grenzen.“

David Venus, Bürgermeister von Rudersdorf © Gemeinde Rudersdorf

Nur der Pkw-Verkehr könnte weniger sein. „Man merkt schon, dass die S7 noch nicht so gut angenommen wird. Es gibt Stoßzeiten, zum Beispiel wenn bei den großen Betrieben Schichtwechsel ist.“ Warum das so ist, kann Venus nicht mit Sicherheit sagen, vermutet aber auch bei den Pkw-Lenkern, dass sich manche Geld sparen wollen, etwa für ein Autobahnpickerl.