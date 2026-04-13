Am Sonntag kurz nach 22:30 Uhr kam es zu einem Brandeinsatz in Hartberg. In einer Garage in der Nähe des Bauhofs brach ein Feuer aus. Ein Nachbar bemerkte den Brand, alarmierte die Einsatzkräfte und begann selbstständig das Feuer zu bekämpfen.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hartberg rückte sofort an, um den Brand zu löschen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Garage aber bereits im Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. Auch im Gebäude gelagerte Reifen hatten Feuer gefangen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Warum es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch ungeklärt.