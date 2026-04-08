Die Stadtgemeinde Fürstenfeld startete 2025 einen weiteren Abschnitt des 2019 beschlossenen Radverkehrskonzeptes. Mit dem Ausbau der „Hauptroute 5“ beim S7-Knoten von der Thermenhauptstadt nach Bad Blumau auf einer Länge von 3,5 Kilometer wurde die bereits bestehende, überregionale Radwegverbindung zwischen den zwei Gemeinden verbessert und eine Lücke im nachhaltigen Streckennetz geschlossen. Nach knapp achtmonatiger Bauzeit folgte die feierliche Eröffnung des neuen Geh- und Radwegs auf „steirischer Seite“ mit vielen Fest- und Ehrengästen.

An der Spitze Landesrätin Claudia Holzer, die in ihrer Ansprache hervorhob: „Besonders erfreulich ist, dass sich die veranschlagten Gesamtkosten von 4,5 Millionen um rund 20 Prozent auf 3,6 Millionen Euro reduziert haben.“ Den Worten der beiden Bürgermeister Franz Jost und Manfred Schaffer „eine konstruktive partnerschaftliche Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg um Menschen, Ideen und Lebensräume zu verbinden“, folgten unter anderem Nationalratsabgeordneter Christian Schandor, Landtagsabgeordnete Theresia Heil sowie Bezirkshauptfrau Kerstin Raith-Schweighofer, bevor Stadtpfarrer Alois Schlemmer seinen geistlichen Segen gab.

Nach der Verkehrsfreigabe des Teilabschnittes West der S7 im März 2024 wurde auch die Park & Drive Anlage samt Bus-Terminal eröffnet. Die Anlage bietet in der ersten Ausbaustufe 110 Parkplätze, im Endausbau werden es 178 Stellplätze sein. Finanziert wird das Gesamtprojekt durch das Land Steiermark, ASFINAG und den beiden Gemeinden.